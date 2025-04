Dauerbrenner «Die Simpsons»: Kurz vor Folge 1 fiel die Berliner Mauer

Die deutschen Charts wurden im Dezember 1989 überraschend nicht von David Hasselhoff und «Looking For Freedom» dominiert, sondern von Phil Collins' «Another Day in Paradise». Vier Tage vor dem «Simpsons»–Debüt, am 13. Dezember 1989, hatte gerade Taylor Swift das Licht der Welt erblickt. Und in den Kinos lief seit dem 14. Dezember «Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft» und ab dem 21. Dezember «Zurück in die Zukunft 2».