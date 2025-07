Dave Grohl ehrt Taylor Hawkins zum 30-jährigen Jubiläum

Unvergessliche Erinnerung an Taylor Hawkins

Den emotionalsten Teil seiner Botschaft reserviert Grohl aber für Taylor Hawkins, der 1997 zur Band stiess und 2022 im Alter von 50 Jahren während einer Tournee überraschend verstarb. «Taylor. Dein Name wird jeden Tag ausgesprochen – manchmal mit Tränen, manchmal mit einem Lächeln. Aber du bist noch immer in allem, was wir tun, überall, wo wir hingehen – für immer. Die Grösse deiner wunderbaren Seele wird nur übertroffen von der unendlichen Sehnsucht, die wir in deiner Abwesenheit empfinden. Uns allen fehlt du unbeschreiblich», so Grohl.