Dave Grohl und Ehefrau: Erster roter Teppich nach Seitensprung-Baby

Im Sommer 2025 waren Grohl und Blum erstmals wieder gemeinsam bei einem öffentlichen Event gesichtet worden – beim Tennisturnier in Wimbledon. Rund ein Jahr nach Bekanntwerden des Seitensprungs erzählte ein namentlich nicht genannter Insider dem «People»–Magazin, dass das Paar heute wieder «sehr glücklich» sei. «Sie hat ihm vergeben», sagte die anonyme Quelle. «Aber sie wollten sich auch nie scheiden lassen – die Vorstellung, ihre Familie zu trennen, war für beide zu traurig. Sie lieben ihre Mädchen und sind beide grossartige Eltern.»