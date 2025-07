Dave Grohl und Ehefrau zeigen sich erstmals seit Seitensprung-Baby

Knapp neun Monate nachdem bekannt wurde, dass Dave Grohl (56) «ausserhalb seiner Ehe» wieder Vater geworden ist, haben sich der Foo–Fighters–Frontmann und seine Ehefrau Jordyn Blum (49) erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Und zwar beim Tennisturnier in Wimbledon: Am Mittwoch besuchte das Paar Tag drei der Championships und nahm in der Royal Box, umgeben von zahlreichen Prominenten, Platz.