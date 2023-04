David Beckham: Eine Zwangsstörung macht ihn zum Putzteufel

Ex-Fussballer David Beckham (47) gewährt in einer neuen Netflix-Doku tiefe Einblicke in sein Privat- sowie Seelenleben. Dabei kommt auch eine seiner Zwangsstörungen zur Sprache. Dass er unter «Obsessive Compulsive Disorder» (OCD) leidet, hatte Beckham schon vor Jahren öffentlich gemacht. In der Doku beschreibt er nun, wie ihn seine Neurose zuweilen auch spät in der Nacht in einen Putzteufel verwandelt, berichtet unter anderem die «Daily Mail».