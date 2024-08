David Beckham erinnert sich emotional an Sven-Göran Eriksson

Erikssons letzte Worte an Beckham: «Es wird okay sein»

Eriksson hatte Beckham 2001 nach seiner Wahl zum Kapitän der Mannschaft ernannt. Der schreibt jetzt weiter: «Ich werde ewig dankbar dafür sein, dass du mich zu deinem Kapitän gemacht hast, aber ich werde diese letzten Erinnerungen an diesen Tag mit dir und deiner Familie für immer behalten... Danke Sven, und um es in deinen letzten Worten an mich zu sagen: ‹Es wird okay sein›.»