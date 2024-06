David Beckham: Reunion-Tour mit allen Spice Girls wird es nicht geben

Reunion zum 50. Geburtstag

Bei ihrem 50. Geburtstag gab Victoria Beckham zusammen mit ihren Kolleginnen aber dennoch noch mal ihre Entertainer–Qualitäten zum Besten, die Spice Girls performten ihren Hit «Stop». David Beckham nahm den Moment auf und teilte ihn mit den Fans in den sozialen Medien. In dem Clip zu sehen sind Victoria, Melanie «Mel C» Chisholm (50), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51) und Melanie «Mel B» Brown (49), die auf einem Podest stehen und ihre Tanzschritte aus dem Musikvideo zum Song ausführen. «Ich weiss, dass es das ist, was die Leute wollen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich war von allen am meisten aufgeregt», sagte der Ex–Fussballer nun «Variety» über den Auftritt. Er sei überwältigt gewesen, «alle Girls wieder in einem Raum» zu sehen – geschweige denn auf der Bühne.