David Beckham: Sohn Romeo beendet Fussball-Karriere mit nur 22 Jahren

Das ist ein ziemlich frühes freiwilliges Karriereende für einen Profi–Sportler, aber in diesem Fall nachvollziehbar: Romeo Beckham, der Sohn von Fussball–Legende David Beckham (49) und Spice Girl Victoria Beckham (50), hängt seine Kickschuhe mit gerade einmal 22 Jahren endgültig an den Nagel. Das berichtet zumindest die britische Boulevardzeitung «The Sun». Demnach möchte sich der Beckham–Sprössling in Zukunft ausschliesslich auf seine Karriere als Model konzentrieren. Eine Quelle sagte dem Blatt: «Er hat seine Zeit in Brentford geliebt, aber er muss sich jetzt voll auf die Mode konzentrieren, denn das ist seine echte Leidenschaft.»