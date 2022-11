David Beckham: Übernimmt er jetzt Manchester United?

Beckham ist seit seinem Karriereende als Fussballer nicht untätig geblieben. Er ist Miteigentümer des US-Fussballvereins Inter Miami CF in der Major League Soccer, hat also Erfahrung in der Führung eines Fussballvereins. Als Botschafter für die Fussballweltmeisterschaft in Katar stand er zuletzt allerdings massiv in der Kritik.