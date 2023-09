David Beckham überrascht Marc Anthony auf dem Walk of Fame

«Ich wusste, dass ich einen Freund fürs Leben hatte»

Dass David Beckham bei der Zeremonie am Donnerstag (7. September) auftaucht, war für den Ex–Mann von Jennifer Lopez (53) eine echte Überraschung: Noch wenige Minuten zuvor hatte der Brite seinem Buddy via SMS getextet, dass er leider nicht teilnehmen könne. Der Eigentümer von Inter Miami versteckte sich erst hinter den Kulissen und erschien dann kurz bevor der Stern des Sängers auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles enthüllt wurde. Anthony freute sich riesig, seinen engen Freund wiederzusehen – und umarmte den Ex–Fussballer gleich zweimal lange. Dann stieg Beckham auf das Podium und schwärmte in den höchsten Tönen von dem Geehrten. «Ich traf Marc zum ersten Mal vor 20 Jahren, als ich für Real Madrid spielte. Es ist wahrscheinlich keine coole Aussage, aber ich war sehr beeindruckt, als ich Marc traf, denn auf dem Weg zu jedem Spiel von Real Madrid hörte ich seine Musik.» Weiter verriet er: «Ich kleide mich jetzt ein bisschen wie er. Ich habe Salsa nur für einen Mann gelernt – aber bitte erzähl es nicht meiner Frau.»