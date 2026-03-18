David Beckham und Brooklyn: Kein Treffen, obwohl beide in L.A. waren

Der Riss in der Beckham–Familie ist inzwischen tiefer denn je. Brooklyn hatte sich im Januar mit teils deutlichen Worten von seinen Eltern distanziert. In einem ausführlichen Statement auf Instagram erhob er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern. Demnach hätten Victoria und David hätten über die Jahre gezielt versucht, seine Ehe mit Nicola Peltz zu sabotieren. Dabei machte er auch unmissverständlich klar, keine Versöhnung mit der Familie anzustreben.