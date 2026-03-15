David Beckham und die Kinder würdigen Victoria zum Muttertag

Auch die gemeinsame Tochter Harper (14) meldete sich zu Wort. Auf Instagram teilte sie ein älteres Foto der beiden auf einer Yacht und richtete sich direkt an ihre Mutter: «Alles Gute zum Muttertag an die beste Mama der Welt. Danke, dass du immer für mich da bist, mich unterstützt und mich auch an meinen schlimmsten Tagen erträgst.» Weiter erklärte die Tochter der Designerin: «Ich sage es nicht oft genug, aber ich bin wirklich dankbar für alles, was du jeden Tag für mich tust. Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hast einen wunderschönen Tag, denn du hast es verdient.»