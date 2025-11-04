David Beckham von König Charles zum Ritter geschlagen

Schon seit dem Sommer war bekannt, dass Fussballlegende David Beckham (50) künftig den Titel «Sir» tragen wird. Am Dienstag machte König Charles III. (76) es offiziell: Auf Schloss Windsor schlug der Monarch den ehemaligen Star von Manchester United vor den Augen seiner Ehefrau Victoria (51) sowie seinen Eltern Ted (77) und Sandra (76) zum Ritter, wie unter anderem die BBC berichtet.
David Beckham liebt sein Land
«Ich könnte nicht stolzer sein. Die Leute wissen, wie patriotisch ich bin – ich liebe mein Land», erklärte Beckham bei der Zeremonie. Der 115–malige Nationalspieler und ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde für seine Verdienste um den Fussball und die britische Gesellschaft zum Ritter geschlagen.
Wie die «Daily Mail» berichtet, trug er zu dem Anlass einen eigens von seiner Ehefrau Victoria designten Anzug. Ein Video des Events zeigt König Charles und Beckham, wie sie nach dem offiziellen Ritterschlag noch einige Momente angeregt lächelnd miteinander plaudern.
Grosse Erfolge auf dem Platz
Beckham kann auf zahllose Karrierehöhepunkte als Fussballer zurückblicken, etwa den Gewinn der Champions League mit Manchester United im Jahr 1999, Meistertitel in Frankreich, England, Spanien und den USA sowie die Teilnahme an drei Fussball–Weltmeisterschaften.
Daneben ist Beckham schon seit dem Jahr 2005 ein UNICEF–Botschafter sowie seit vergangenem Jahr Botschafter der King's Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation von König Charles.