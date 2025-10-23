David Bowies Witwe Iman: Seltener Red-Carpet-Auftritt in New York

Grosse Trauer nach Bowies Tod

In einem Interview mit der britischen «Vogue» im Jahr 2022 sprach Iman offen über die Schwierigkeiten nach Bowies Tod. «Es war zu viel. Viel zu viel», erklärte sie damals. «Wir hatten ein sehr privates Leben geführt und plötzlich fühlte es sich an, als hätte man ein Ziel auf mich und meine Tochter gemalt.» Die Situation sei so belastend geworden, dass Mutter und Tochter sogar ihr Zuhause in New York verlassen mussten. «Die Leute standen ständig vor unserer Haustür», berichtete Iman. Aus ihrer Trauer sei Profit geschlagen worden und das Mitgefühl nur geheuchelt gewesen.