David Duchovny über neue Rolle: «Macht Spass, ein Monster zu spielen»

Die Serie handelt von Adam Healey (Jack Whitehall, 37), einem charismatischen Nachhilfelehrer, der fest entschlossen ist, das Leben der wohlhabenden Familie Tanner zu zerstören. Im Mittelpunkt seines Rachefeldzugs steht Jamie Tanner, der Familienpatriarch. Neben Duchovny und Whitehall sind Carice van Houten, Phoenix Laroche, Teddie Allen und Harry Gilby in der Show zu sehen. «Malice» ist seit dem 14. November auf Prime Video zu sehen. Alle sechs Folgen sind auf dem Streamingdienst abrufbar.