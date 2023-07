In weisser Fliege zum Anwesen von Elton John

John und Filmproduzent Furnish richteten für «vielleicht 15 oder 16 Jahre» in ihrem Zuhause in Windsor für den guten Zweck den «White Tie and Tiara Ball» aus. Der Sänger könne sich an die Ankunft Spaceys im Jahr 2001 erinnern, weil der Schauspieler im sogenannten «White Tie»-Dresscode erschien. Männer tragen diesen zu hochoffiziellen Anlässen und erscheinen für gewöhnlich in Frack und weisser Fliege. John bestätigte zudem, dass Spacey nach dem Ball bei ihm und Furnish übernachtet habe, dass er sich aber nicht daran erinnern könne, ob der Schauspieler zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal das Anwesen besucht habe.