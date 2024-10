David Garrett: «Arroganz ist auf der Bühne völlig fehl am Platz»

Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrem Instrument beschreiben? Ist das für Sie eher ein Arbeitsmittel oder so etwas wie ein Freund?

Garrett: Ein Freund, ja. Arbeitsmittel aber auch... vielleicht kann man es am besten wie ein Auto beschreiben. Es bringt dich von A nach B. Ohne wäre das Leben schwieriger, weil man darauf angewiesen ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Teilweise würde man verspätet ankommen, es würde unprofessionell beim Arbeitgeber wirken... Ich würde die Geige so beschreiben: Sie bringt mich wirklich an meine Ziele, so schnell wie möglich. Ich muss trotzdem die Arbeit aufbringen, um dorthin zu kommen, aber es gibt bei der Geige keine Verspätungen. Dafür aber auch keine Entschuldigungen: Wenn du ein Top–Instrument hast, musst du abliefern. Es liegt an dir, wenn etwas nicht vernünftig klingt. Du hast eine grosse Verantwortung, mit so einem Instrument gut umzugehen.