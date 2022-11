David Garrett: Darum ist sein Bruder ein grosses Vorbild für ihn

In der Natur Ruhe finden

Der 42-Jährige ist ein vielbeschäftigter Musiker. In den letzten zwei Jahrzehnten ist Garrett, der bereits im Alter von vier Jahren mit dem Geigenspiel begann, mit weltweit führenden Orchestern und Dirigenten aufgetreten. Er komme gerade von einer internationalen Tour, auf der er fast 40 Konzerte gespielt habe, erzählt er. Die nächsten Wochen würden aufgrund der Albumveröffentlichung jetzt noch einmal stressig werden, Ende des Jahres werde er dann jedoch «durchatmen können», blickt der Stargeiger im Interview auf die vergangene, aber auch kommende Zeit. «Ende Dezember, Anfang Januar werde ich mich ein bisschen zurückziehen und Energie tanken, um dann kommendes Jahr mit ‹Iconic› auf Tour zu gehen und weltweit wieder Konzerte spielen zu können.» Am besten runterkommen könne er, «wenn ich aus der Stadt rauskomme und in einer ländlichen Umgebung bin, sei es am Strand oder in den Bergen.» In der Natur könne er sich am besten sortieren, Ruhe finden und auch wieder kreative Anstösse finden.