David Guetta schwärmt: Teenager zu haben, ist «das Beste»

Ihr Sohn hat letztes Jahr eine Fussball-Wohltätigkeitsaktion für Kinder in Afrika gestartet. Wie stolz waren Sie darauf?

Guetta: Das war wundervoll. Die Idee fand ich so gut, weil er Fussball liebt und dieser Sport so wichtig in Afrika ist. Also hat er Equipment dorthin gebracht, professionelle Trainer engagiert und selbst mit den Kindern dort gespielt. Es war wirklich unglaublich. Ich war beeindruckt.