David Hasselhoff: «Auftritt an der Mauer 1989 rettete ‹Baywatch›»

Im Sog seiner Popularität als Sänger fragten deutsche Fernsehstationen bei Hasselhoff damals an, ob er nicht «noch mehr ‹Knight Rider› in der Schublade» habe. Hasselhoff verneinte und wies auf seine neueste Serie «Baywatch» hin. Daraufhin kauften deutsche und internationale TV–Sender die Serie an und strahlten sie aus. So feierte «Baywatch» im zweiten Versuch ab 1991 einen grandiosen Hype bis hin zur erfolgreichsten TV–Serie aller Zeiten. In der von der Streaming–Plattform Hulu seit kurzem ausgestrahlten Doku «After Baywatch: A Moment in the Sun» behauptet Hasselhoff daher gewohnt vollmundig: «Ohne meinen Auftritt auf der Berliner Mauer, ohne ‹Looking for Freedom› gäbe es kein ‹Baywatch›.»