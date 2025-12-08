David Hasselhoff wird wieder Grossvater: Tochter Taylor ist schwanger

Das schönste Weihnachtsgeschenk erhält David Hasselhoff (73) wohl von seiner ältesten Tochter: Taylor–Ann Hasselhoff–Fiore (35) erwartet ihr zweites Kind. Die frohe Botschaft verkündete sie am Sonntag via Instagram.
Das letzte Bild verrät «kleine Überraschung»
Zu mehreren Bildern mit ihrem Ehemann Madison Fiore und Töchterchen London (1) schrieb die 35–Jährige in ihrem Instagram–Posting: «Frohe Weihnachten von den Fiores!!!! Kleine Überraschung für euch auf dem letzten Slide». Während auf den ersten Bildern bereits ein Babybauch unter dem engen Kleid erkennbar ist, gibt es auf dem letzten Bild Gewissheit: Dort zeigt die 35–Jährige zwei Ultraschallbilder, die kleine London hält den Schwangerschaftstest in der Hand.
Vor neun Monaten starb ihre Mutter Pamela Bach
Das Paar ist seit 2023 verheiratet. Im August 2024 kam mit Tochter London der erste Nachwuchs zur Welt. Die erneute Schwangerschaft folgt auf eine schwere Zeit für Taylor–Ann Hasselhoff–Fiore. Vor neun Monaten ist ihre Mutter Pamela Bach (1963–2025) im Alter von 62 Jahren gestorben. Die Schauspielerin wurde am 5. März leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Gerichtsmedizin bestätigte später, dass es sich bei der Todesursache um Suizid handelte.
Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.
David Hasselhoff und Pamela Bach waren von 1989 bis 2006 verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Taylor–Ann und ihre jüngere Schwester Hayley (33).
Nach dem tragischen Tod von Pamela Bach dürfte die Schwangerschaft nun wieder ein Lichtblick für die ganze Familie sein. Bereits auf die Geburt seines ersten Enkelkindes hatte «Baywatch»–Star David Hasselhoff emotional reagiert. Er postete einen Schnappschuss von sich mit der neugeborenen London und schrieb dazu: «Ein weinender Opa. Sie ist einfach perfekt, Wow! Ich bin so gesegnet.»