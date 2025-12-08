David Hasselhoff wird wieder Grossvater: Tochter Taylor ist schwanger

Das letzte Bild verrät «kleine Überraschung»

Zu mehreren Bildern mit ihrem Ehemann Madison Fiore und Töchterchen London (1) schrieb die 35–Jährige in ihrem Instagram–Posting: «Frohe Weihnachten von den Fiores!!!! Kleine Überraschung für euch auf dem letzten Slide». Während auf den ersten Bildern bereits ein Babybauch unter dem engen Kleid erkennbar ist, gibt es auf dem letzten Bild Gewissheit: Dort zeigt die 35–Jährige zwei Ultraschallbilder, die kleine London hält den Schwangerschaftstest in der Hand.