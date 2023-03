«Ich lerne Menschen am liebsten von der ersten Sekunde an persönlich kennen», erklärt er. Hier könne man nochmal viel mehr wahrnehmen. Er glaube fest an die grosse Liebe, aber habe die Partnerin fürs Leben seither über den «konventionellen Weg» nicht finden können. Deshalb hofft der 32-jährige Halb-Amerikaner auf «Der Bachelor». «Als die Möglichkeit für dieses Abenteuer aufkam, dachte ich ‹why not›, den Mutigen gehört die Welt!» Die Menschen in seinem Umfeld wüssten um die Wichtigkeit dieses Lebensbereiches und dem Thema Liebe in seinem Leben. «Daher haben sie sich für mich sehr gefreut.» Ängste habe er vor dem Dreh kaum gehabt, nur «eventuell falsche Entscheidungen zu treffen». Von seinen Vorgängern habe er sich nichts abgeschaut, er möchte 100 Prozent er selbst sein.