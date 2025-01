David Lynch: Der polarisierende Meister des Surrealen

Bei «Wild At Heart» mit Nicolas Cage (61) handelte es sich hingegen ganz klar um eine Hommage an den Film «Der Zauberer von Oz», aus dem Lynch eine Art Märchen–Roadmovie bastelte. Mit «Lost Highway» und «Mulholland Drive» offenbarte Lynch sein Faible, mit den Identitäten seiner Figuren zu spielen. So wechseln sich in beiden Filmen scheinbar wahllos einige Charaktere ab. Steht dieser Kunstgriff für Tagträume, frühere Leben, oder etwas gänzlich anderes? Wie bei vielen seiner Produktionen gibt es auch in «Mulholland Drive» keine klare, lineare Handlung und dagegen viel Raum für Interpretation.