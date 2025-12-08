David Schumacher: Liebeserklärung zum 25. Geburtstag seiner Verlobten

Am 5. November hatte der Neffe von Formel–1–Legende Michael Schumacher (56) seiner Freundin einen Antrag gemacht, wie er zwei Tage später in einem Instagram–Post bekannt gab. Mit mehreren Bildern gab er Einblicke in den grossen Moment: Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten «Marry Me» (auf Deutsch: «Heirate mich!») bildeten die Kulisse für die Frage aller Frage. «Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen», betonte er dazu.