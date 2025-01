David Schwimmer überbrachte Rod Stewart Scheidungspapiere

David Schwimmer (58) hat enthüllt, dass er dem Sänger Rod Stewart (80) einst Scheidungspapiere zugestellt hat, als er vor seiner Schauspielkarriere seiner Mutter aushalf. In der US–Talkshow «The Late Show with Stephen Colbert» blickt der Schauspieler auf die Gelegenheitsjobs zurück, die er hatte, bevor er in Hollywood unter anderem mit der Serie «Friends» gross herausgekommen ist.