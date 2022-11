Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Worauf dürfen sich Ihre Fans nach dem Kinostart von «Wer gräbt den Bestatter ein?» als nächstes freuen?

Zimmerschied: Am 18. November mach ich eine Lesung im Literaturhaus in München. Da besuchen uns zwei ukrainische Schriftsteller, die Bücher über ihre Kriegserfahrungen geschrieben haben und aktuell auch gerade im Einsatz sind. Ich lese Passagen aus ihren Büchern. Das sind zwei Jungs, so alt wie ich, die bis vor wenigen Monaten noch in Kiew Skateboard gefahren sind und ihre Bowls gegessen haben und jetzt kämpfen sie in einem Krieg. 2.500 Kilometer von hier. Eigentlich kann ich das gar nicht wirklich begreifen. Ausserdem läuft auf Sky zurzeit «Munich Games», eine international besetzte Miniserie, die die Terroranschläge von 1972 in München und den israelisch-palästinensischen Konflikt behandelt. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und im Winter treibe ich in der zweiten Staffel der History-Serie «Das Haus der Träume» auf RTL+ mein Unwesen.