«Davina & Shania - We love Monaco»: Geiss-Ableger bekommt neue Staffel

Es geht weiter für Davina Shakira (20) und Shania Tyra Geiss (19) in ihrer eigenen Dokusoap. Wie der Sender RTLzwei bekannt gab, steht aktuell die dritte Staffel von «Davina & Shania – We love Monaco» in den Startlöchern. Darin werden die beiden Töchter der Reality–TV–Ikonen Robert (60) und Carmen Geiss (58) beim Erwachsenwerden von einem Kamerateam begleitet. In den neuen Folgen stehe das Loslassen im Mittelpunkt.