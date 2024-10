Davina und Shania Geiss denken schon an ihre Rente

Nachdem sie mit dem eigenen Wein und Likör Tropézienne schon alkoholische Produkte auf den Markt gebracht haben, sollte nun auch «etwas Gesundes von uns kommen», so der Unternehmer. Neben einer puren Version gibt es das Wasser auch mit Vitaminen, Koffein und Kollagen. Das biete sich an, immerhin «kommen wir jetzt auch langsam in das Alter, in dem es ein bisschen mehr Kollagen braucht. Also trinken wir jetzt auch ein bisschen mehr Wasser.»