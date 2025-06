«Day Drinker»-Stars Johnny Depp und Penélope Cruz besuchen Museum

Vor rund zwei Monaten hatte sich Depp auf der Plattform mit einem ersten Bild in seiner neuen Rolle gezeigt. Für den Schauspieler ist es die erste grössere Hollywood–Produktion seit mehreren Jahren – und seit seinem viel beachteten Gerichtsstreit mit seiner Ex–Frau Amber Heard (39), in dem im Jahr 2022 schliesslich vorwiegend zugunsten Depps entschieden wurde. Der heute 62–Jährige trat seither unter anderem in dem französischen Film «Jeanne du Barry» auf und führte Regie bei «Modi: Three Days on the Wing of Madness», aber auf die grosse Hollywood–Bühne kehrt er erst mit «Day Drinker» zurück.