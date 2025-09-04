Dayjamas: Der Modetrend, der den Herbst besonders cozy macht

Wie tragen wir den Trend im Herbst 2025?

Besonders angesagt sind gestreifte Pyjama–Hosen, die mit einer eleganten Bluse oder einem Oversize–Blazer kombiniert werden. Auch langärmlige Pyjama–Hemden lassen sich zweckentfremden: Zu einer weiten Powerdressing–Hose gestylt wirken sie plötzlich wie elegante Seidenblusen. Wer es farbenfroh mag, setzt auf Monochrom–Looks in zarten Pastellfarben wie Hellblau, Buttergelb oder Flieder, während warme Töne wie Mocha den herbstlichen Charakter betonen. Slipdresses wiederum funktionieren mit Layering: tagsüber cool mit T–Shirt darunter, abends edel mit Strickpullover darüber oder einem Oversize–Blazer.