De La Soul: Emotionales Comeback nach dem Tod von Dave Jolicoeur

Vincent «Maseo» Mason (55) ergänzt: «Der heutige Tag ist für mich sehr emotional. Daves Geist lebt in dieser Musik weiter – in den Geschichten, dem Lachen und der Liebe, die diese Gruppe geprägt haben.» Er hoffe, dass Menschen jeden Alters sich in diesen Songs wiederfinden. Das Album sei für die Fans der ersten Stunde, für neue Hörer und für diejenigen, die mit der Band gewachsen sind. «Es ist Musik fürs Leben. Es ist Musik für die Familie.»