«Deadpool & Wolverine» knacken den nächsten Kino-Rekord

Bis Donnerstag spielte der Film weltweit 1,086 Milliarden US–Dollar ein – 518,8 Millionen in den USA, 568,8 Millionen in den restlichen Ländern. Damit überflügelte er eine andere Superhelden–Verfilmung: Im Oktober 2019 übernahm Todd Philips (53) «Joker» mit Joaquin Phoenix (49) den Platz an der Sonne in dieser Wertung. Ryan Reynolds verbreitete die News selbst auf seinem Instagram–Account, in dem er die offizielle Meldung des Branchenmagazins «Deadline» teilte. Am vergangenen Wochenende durchbrach «Deadpool & Wolverine» die Eine–Milliarde–Schallmauer, als 55. Film insgesamt und erst als zweiter mit einem R–Rating – logischerweise nach «Joker».