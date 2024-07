Dean McDermott feiert ein Jahr Abstinenz

«Ein schönes Leben erwartet dich»

Erst im März dieses Jahres gab McDermott in einem Interview mit «PageSix» bekannt, dass er seine Alkohol– und Drogenprobleme überwunden habe. «Ich bin clean und nüchtern», so der Schauspieler, der jahrelang unter seiner Sucht gelitten habe. Der 57–Jährige habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen und eine Entzugseinrichtung in Kalifornien besucht. Sechs Tage die Woche habe er jeweils vier Therapien pro Tag besucht.