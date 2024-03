Deep Purple rocken auch im Herbst in Deutschland

Schon seit 1968 zieht die britische Hardrock–Band Deep Purple ihre Fans mit Mega–Hits wie «Smoke on the Water» oder «Speed King» in den Bann und noch immer ist kein Ende in Sicht. Da es sich bei den Mitgliedern der Kultband mittlerweile um Herren im gehobenen Alter handelt – der Sänger Ian Gillan (78) geht bereits auf die 80 zu – machen allerdings altersbedingte Abgänge das Tour–Leben immer schwerer. So muss Deep Purple auf ihrer diesjährigen Tour auf ihren langjährigen Gitarristen Steve Morse (69) verzichten, der nun von seinem versierten Nachfolger Simon McBride (44) ersetzt wird.