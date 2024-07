Deep Purple verdrängten Taylor Swift von der Charts-Spitze

Auch in die Top Five der Single–Charts kommt Bewegung. Können sich Ayliva und Apache 207 mit «Wunder» weiterhin auf der Eins halten, steigen Luciano und Jazeek mit «Starboy» auf Rang zwei neu ein. Artemas wird mit «I Like The Way You Kiss Me» von der Drei auf Platz vier verdrängt, während sich Ayliva mit «Nein!» als Neueinsteigerin Bronze sichert. Die Fünf geht an die Neuauflage von «Zeit, dass sich was dreht» von $oho Bani, Ericson und Herbert Grönemeyer.