Deezer: Lokale Künstler dominieren deutsche Streaming-Charts 2022

Die Deutschen lieben «Beautiful Girl»

Besonders der Song «Beautiful Girl» des Rappers Luciano (28) hat es den Deutschen angetan. Keiner wurde hierzulande 2022 öfter auf Deezer gehört. Der 28-Jährige hat aber auch für das nächste Jahr viel vor: «Thanks for everything, but 2023 is already loading», schrieb er auf Instagram. Hinter dem Hit des gebürtigen Bautzeners folgen der Track «abcdefu» der US-Sängerin Gayle (18) und auf Rang drei «As It Was» von Harry Styles. «Cold Heart» von Pop-Ikone Elton John (75) ist auf Platz vier zu finden, «Where Are You Now» von Lost Frequencies sicherte sich die Fünf.