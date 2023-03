Erst die Tennislegende, dann der Star-Unternehmer: Alex Gibney (69) hat an einer Dokumentation über Boris Becker (55) gearbeitet, die in wenigen Wochen erscheinen wird. Nun steht eine Doku über Elon Musk (51), den Mann hinter Tesla, Twitter und SpaceX, an. Der neue Dokumentarfilm des Oscarpreisträgers befinde sich bereits seit mehreren Monaten in Produktion, berichtet das Branchenmagazin «Variety».