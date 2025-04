Dehydrierung: Carlos Santana muss erneut Konzert absagen

Anfang dieses Jahres hatte der legendäre Gitarrist sich in Folge eines Sturzes in seinem Ferienhaus auf der Insel Kauai in Hawaii einen Finger gebrochen. Das gab Michael Vrionis, Präsident von Universal Tone Management, Anfang Januar unter anderem auf der persönlichen Webseite des Musikers bekannt. Die ab dem 22. Januar in Las Vegas geplanten Konzerte Santanas sind auf ein späteres Datum verschoben worden.