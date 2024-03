Dementi zu Aaron Taylor-Johnson: James-Bond-Nachfolge weiter offen

Taylor–Johnson begann schon als Kind mit der Schauspielerei und konnte seine Karriere mit Auftritten in «Avengers»–Filmen (2014, 2015), «Nocturnal Animals» (2016) oder «The King's Man: The Beginning» (2021) weiter vorantreiben. Im für Mai angekündigten «The Fall Guy» wird er an der Seite von Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) die Rolle eines berühmten Action–Stars spielen, der verschwindet.