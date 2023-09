Demenz von Bruce Willis: Weiss der Star überhaupt von seiner Krankheit?

Sich selbst sehe Heming–Willis in ihrer Ehe nicht so sehr als «Pflegerin», sondern als «Pflegepartnerin». «Er ist mein Partner, also bin ich seine Pflegepartnerin», sagte sie in der «Today Show». Sie habe in den zurückliegenden Wochen und Monaten zudem gelernt, wie wichtig es sei, als Pflegepartnerin selbst «um Hilfe und Unterstützung bitten zu können». Für Pflegepartner sei es wichtig, «sich um sich selbst zu kümmern, damit sie der beste Partner für die Person sein können, die sie betreuen.»