Demi Moore glänzt im silbernen Kleid bei den CFDA Fashion Awards 2023

Hingucker–Auftritt von Demi Moore (60) in New York City: Die Schauspielerin beehrte am Montag (6. November) die Verleihung der CFDA Fashion Awards 2023 und trug dabei ein trägerloses Midikleid in Silber aus der Frühjahr/Sommer–Kollektion 2024 von Carolina Herrera. Durch den Glitzer–Stoff und über das Kleid verteilte Silber–Pailetten zog Moore mit der Robe alle Blicke auf sich.