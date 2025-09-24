Demi Moore, Lila Moss und Gwyneth Paltrow feiern neue Gucci-Ära

Modeexperten sehen in der Kollektion einen behutsamen Start. Sie wirke weniger radikal als Demnas frühere Balenciaga–Entwürfe, knüpfe aber an die Historie Guccis an und ebne den Weg für seinen ersten grossen Schaulauf im Februar 2026. Fashion–Analyst Benjamin Simmenauer betonte, dass Demna damit vor allem Vertrauen bei Modepublikum und Investoren aufbauen wolle.