Demi Moore: So stellt sie seit Jahren Schönheitsideale in Frage

Mit «Drei Engel für Charlie» stellte sie Klischees in Frage

2003 war Demi Moore schliesslich in einer Nebenrolle in «3 Engel für Charlie – Volle Power» als ehemaliger Engel in einem knappen Bikini zu sehen, was für viel Gesprächsstoff sorgte. Sie habe nie gedacht, dass die Aufnahmen so ein grosses Thema werden würden. «Aber ich war 40, was bedeutete, dass ich keinen begehrenswerten Körper mehr haben sollte – das habe ich in Frage gestellt.» Sie habe das Gefühl, dass sie dazu berufen sei, diese Klischees zu hinterfragen.