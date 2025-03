Demi Moore teilt aktuelle Bilder von Bruce Willis

Wie hat Hollywood–Legende Bruce Willis seinen 70. Geburtstag verbracht? Ex–Ehefrau Demi Moore (62) hat in einem neuen Instagram–Post nun Schnappschüsse des besonderen Tags gepostet. Nachdem die Schauspielerin ihrem ehemaligen Partner am gestrigen Mittwoch bereits mit einer Reihe an privaten Familienfotos gratuliert hatte, gab es jetzt brandaktuellen Nachschub.