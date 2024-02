Demi Moore teilt neues Foto von demenzkrankem Bruce Willis

Vor rund einem Jahr teilte Bruce Willis' (68) Familie mit, dass der Hollywoodstar an frontotemporaler Demenz erkrankt sei. In der Öffentlichkeit ist von Willis seitdem nicht mehr viel zu sehen. Seine Liebsten rund um Ehefrau Emma Heming–Willis (45) und Ex–Ehefrau Demi Moore (61) teilen jedoch immer wieder Updates zum Gesundheitszustand des mittlerweile 68–jährigen «Stirb langsam»–Darstellers. So hat nun Schauspiel–Star Moore auf Instagram ein allem Anschein nach neues Foto gepostet, dass am Samstag, dem 3. Februar, anlässlich des 30. Geburtstags der gemeinsamen Tochter Tallulah Willis (30) entstanden zu sein scheint.