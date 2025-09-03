Demi Moore über Bruce Willis: «Es ist schwer, ihn so zu sehen»

«Aber», fährt Moore, die 13 Jahre mit Willis verheiratet war und drei Töchter mit ihm grosszog, fort, «meine persönliche Sichtweise ist, dass es wirklich wichtig ist, Erkrankte dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Man sollte nicht erwarten, dass sie so sein müssen, wie sie früher waren oder wie man sie gerne hätte.» Wenn man das täte, fände man eine unglaubliche Liebenswürdigkeit und etwas, das weich und zärtlich und liebevoll sei. «Vielleicht ist es in gewisser Weise verspielter und kindlicher, weil sie so viel mehr Fürsorge brauchen.»