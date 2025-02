Demi Moore über Bruce Willis: «Wir werden immer eine Familie bleiben»

Die älteste Tochter Rumer hatte erst kürzlich ihre Dankbarkeit über den respektvollen Umgang ihrer Eltern nach der Trennung zum Ausdruck gebracht. «Ich bin so dankbar, dass sie trotz ihrer Trennung ein so schönes Fundament geschaffen haben», sagte sie in der britischen TV–Show «Loose Women». «Sie haben sich nie gegeneinander ausgespielt. Wir waren und sind bis heute eine Familie.»