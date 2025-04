Demi Moore über Ex-Mann Bruce Willis: «Wir sind eine Familie»

Nach 13 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Töchtern haben sich Schauspielerin Demi Moore und Action–Held Bruce Willis (70) 1998 getrennt. Doch auch nach der Scheidung im Jahr 2000 geriet ihre Beziehung zueinander nie ins Wanken, verrät die 62–Jährige nun in der «World's Most Beautiful»–Ausgabe des amerikanischen Boulevardmagazins «People»: «Wir sind in verschiedenen Formen eine Familie geblieben!»