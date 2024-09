Demi Moore und Margaret Qualley beweisen in Schwarz-Weiss-Looks Stil

Moores Co–Star Margaret Qualley kombinierte zu einem schwarzen Einteiler mit kurzen Beinen ein helles Cape, das ihr bis zu den Knien reichte. Das Kleidungsstück aus Taftstoff war am Oberteil mit Glitzerapplikationen versehen und sorgte auch mit zwei schwarzen Schleifen an den Schultern für einen aufregenden Look. Diesen vervollständigte die 29–Jährige mit Peeptoe–High–Heels, funkelndem Silberschmuck und einer schwarzen Statement–Schleife im zum strengen Dutt frisierten Haar. Ihr Augen–Make–up hielt sie dezent und setzte dafür auf einen Lippenstift in einem beerigen Ton.