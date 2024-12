Demi Moore vereint bei Party die 80er-Promis

Ringwald und Moore gehörten beide zum Brat–Pack–Kreis, obwohl sie damals nicht gemeinsam in einem Film auftraten. Erst Anfang dieses Jahres hatten sie beide neben Sevigny Rollen in «Feud: Capote vs. The Swans». Gegenüber «ExtraTV» schwärmte Ringwald im Zuge der damaligen Promotion–Arbeit: «Ich habe Demi immer bewundert. [...] Ich habe eine Menge Rollen an diese Dame verloren.» Damals hätten sie sich aber nicht wirklich gekannt.